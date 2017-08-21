Калинич прибыл на медосмотр для перехода в "Милан"

Нападающий "Фиорентины" Никола Калинич прибыл на медицинский осмотр для перехода в "Милан". Ранее "россонери" сообщили о достижении договоренности с клубом из Флоренции на переход форварда.

- Счастлив быть здесь, - цитирует MilanNews Калинича.

После завершения медосмотра 29-летний хорват отправится на базу "Милана", где перед подписанием контракта встретится с представителями клуба.

Напомним, Калинич выступал за "Фиорентину" с 2015 по 2017 год. За это время он провел в составе "фиалок" 84 матча во всех клубных турнирах, забив 33 гола.