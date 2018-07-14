Калинич перейдет в "Атлетико"?

Итальянские СМИ обратили внимание на активность нападающего "Милана" Николы Калинича в Инстаграме. 30-летний хорват отписался от страницы своего клуба и подписался на страницу "Атлетико". Некоторые считают, что это связано со скорым переходом футболиста в испанскую команду.

Напомним, в прошлом месяце Калинич был отчислен из сборной Хорватии после отказа выйти на замену в матча 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2018​ с командой Нигерии (2:0).