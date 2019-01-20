"Как только появится определенность, я всем об этом расскажу". Неймар намекнул на переговоры с "Реалом"

Нападающий "ПСЖ" Неймар может перейти в "Реал". 26-летний бразилец заявил, что расскажет об этой ситуации, как только появится определенность.

- Пока ничего конкретного нет, - приводит слова Неймара Get French Football News. - Будьте спокойны, как только появится что-то определенное, я всем об этом расскажу.

Напомним, Неймар уже выступал в Испании, играя за "Барселону". Он перешел в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 миллиона евро.

В текущем сезоне Неймар провел 22 матча за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 2 результативных передачи.

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