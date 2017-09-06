Как Дзюбе приблизиться к переезду в Европу. Взгляд скаута

Россиянин Павел Кучеров, работавший скаутом лондонского "Арсенала", в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба пока не может рассчитывать на попадание в хороший европейский клуб. По его словам, форварду для этого необходима постоянная игровая практика в питерской команде и сборной России.

– Занесем его в наш шорт-лист авансом. Дзюба был заметен на протяжении нескольких сезонов, а в одном из розыгрышей Лиги чемпионов боролся за звание лучшего бомбардира – это козырь. С другой стороны, сейчас у Артема проблемы в "Зените", и говорить об отъезде в Европе несколько преждевременно. Во всяком случае, до того момента, как форвард восстановит статус игрока основного состава питерцев и сборной России.

Отмечу и то, что современный футбол требует большей мобильности и скорости, чем есть у Дзюбы. Артем из тех нападающих, которых необходимо хорошо обслуживать. Тип Питера Крауча, способного много забивать со "второго этажа". (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Кучерова