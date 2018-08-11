Кафу, игравший под номером Дзюбы, перешел из "Бордо" в "Црвену Звезду"

Нападающий Кафу на правах аренды перешел из "Бордо" в "Црвену Звезду". В сербской команде 27-летний бразилец проведет сезон, а затем клуб может выкупить его контракт у аквитанцев.

Примечателен тот факт, что за "Бордо" бразильский вингер выступал под номером 22. Под этим номером в последние голы за "Зенит" и сборную России выступает Артем Дзюба, которым интересуется французский клуб. Под ним же он играл в "Спартаке" и "Ростове" до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.