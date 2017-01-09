13:25 | ФУТБОЛ — Трансферы

Кацаев может перейти в "Анжи" вслед за Григоряном

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Полузащитник "СКА-Хабаровск" Адлан Кацаев в ближайшее время может стать игроком "Анжи", сообщает Sportbox.ru. Права на 28-летнего футболиста принадлежат "Тереку", а в чемпионате ФНЛ он выступает на правах аренды. В текущем сезоне он забил 4 мяча в 21 матче турнира.

"Анжи" уже договорился с грозненским клубом о трансфере и теперь ждет решения от "СКА-Хабаровска". Отмечается, что ранее Кацаев изъявлял желание перейти в клуб РФПЛ. Россиянина в СКА пригласил бывший наставник команды Александр Григорян, который недавно возглавил "Анжи".

Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI706799_Odin_iz_liderov_SKA_blizok_k_perehodu_v_Anzhi

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