Кацаев может перейти в "Анжи" вслед за Григоряном

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Адлан Кацаев в ближайшее время может стать игроком "Анжи", сообщает Sportbox.ru. Права на 28-летнего футболиста принадлежат "Тереку", а в чемпионате ФНЛ он выступает на правах аренды. В текущем сезоне он забил 4 мяча в 21 матче турнира.

"Анжи" уже договорился с грозненским клубом о трансфере и теперь ждет решения от "СКА-Хабаровска". Отмечается, что ранее Кацаев изъявлял желание перейти в клуб РФПЛ. Россиянина в СКА пригласил бывший наставник команды Александр Григорян, который недавно возглавил "Анжи".