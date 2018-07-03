Кабай перешел из "Кристал Пэлас" в клуб из ОАЭ

Полузащитник Йоан Кабай перешел из "Кристал Пэлас" в "Аль-Наср" из Дубая (ОАЭ). Контракт с 32-летним французом заключен на два года.

Йоан Кабай ранее защищал цвета "Лилля", "Ньюкасла" и "ПСЖ". В составе сборной Франции он провел 48 матчей и принял участие в Евро-2012 и 2016 и чемпионате мира-2014. В минувшем сезоне он провел за "Кристал Пэлас" 34 матча во всех турнирах.