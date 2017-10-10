"Известия": "Рубин" хочет вернуть Натхо из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может перейти в "Рубин". По информации "Известий", 29-летний игрок является одной из главных трансферных целей клуба из столицы Татарстана.
Отметим, что у хавбека хорошие отношения с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым, с которым израильтянин проработал в "Рубине" с 2010 по 2013 год.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Натхо провел 17 матчей и забил три гола.
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https://iz.ru/648670/sevastian-terletckii/rubin-khochet-vernut-bibrasa-natkho-v-kazan