"Известия": "Рубин" хочет вернуть Натхо из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может перейти в "Рубин". По информации "Известий", 29-летний игрок является одной из главных трансферных целей клуба из столицы Татарстана.

Отметим, что у хавбека хорошие отношения с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым, с которым израильтянин проработал в "Рубине" с 2010 по 2013 год.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Натхо провел 17 матчей и забил три гола.