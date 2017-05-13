"Известия": "Локомотив" и "Галатасарай" включились в борьбу за Рыбуса

Полузащитник "Лиона" Мачей Рыбус может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщают "Известия", интерес к 27-летнему экс-игроку "Терека" кроме ЦСКА проявляют "Локомотив" и "Галатасарай".

По данным издания, вероятность того, что игрок покинет "Лион" грядущим летом, очень высока. Однако на данный момент сложно выделить фаворита в борьбе за поляка. Не исключено, что в скором времени у Рыбуса появится еще ряд вариантов продолжения карьеры.

В текущем сезоне Рыбус сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.