14:45 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Известия": "Локомотив" и "Галатасарай" включились в борьбу за Рыбуса

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Полузащитник "Лиона" Мачей Рыбус может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщают "Известия", интерес к 27-летнему экс-игроку "Терека" кроме ЦСКА проявляют "Локомотив" и "Галатасарай".

По данным издания, вероятность того, что игрок покинет "Лион" грядущим летом, очень высока. Однако на данный момент сложно выделить фаворита в борьбе за поляка. Не исключено, что в скором времени у Рыбуса появится еще ряд вариантов продолжения карьеры.

В текущем сезоне Рыбус сыграл в 26 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/705299

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КОММЕНТАРИИ (2)
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сп@рт@к

Не стыдно спортивной газете ссылаться на побрехушку известия?

14:53

serenky25

Локомотиву не нужен Рыбус. Нужен тренер Карпус и арбитры Карасиус и Язьковс

14:53