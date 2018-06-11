"Известия": "Лестер" сделал "Локомотиву" предложение по Кверквелии

"Лестер" проявляет интерес к защитнику "Локомотива" Соломону Кверквелии, сообщают "Известия". Представители английской команды выходили на президента железнодорожников Илью Геркуса с официальным предложением. "Лисы" готовы заплатить за грузина 17 миллионов евро.

Руковдство "Локо" и главный тренер Юрий Семин не хотят расставаться с игроком. Сам Кверквелия и его агенты также не спешат уходить из клуба. В прошлом сезоне 26-летний футболист провел в составе "Локомотива" 41 матч во всех турнирах.