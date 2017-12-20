"Известия": ЦСКА продлит контракты с Игнашевичем, Вернблумом и братьями Березуцкими

ЦСКА в ближайшее время вступит в переговоры с игроками, у которых летом истекают контракты, сообщают "Известия". Основные переговоры состоятся на зимних сборах команды. В армейском клубе рассчитывают продлить соглашения с защитниками Сергеем Игнашевичем, Василием и Алексеем Березуцкими, Георгием Щенниковым; полузащитниками Георгием Милановым, Бибрасом Натхо и Понтусом Вернблумом.
– Да, контракты недолгие, но мы уже общались со многими ребятами, – заявил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. – Как правило, если есть желание, договор продлевается. У нас еще не было ни одного случая, чтобы при желании одной из сторон не удавалось договориться. Поэтому переговоры будут, но они вступят в активную фазу после последних матчей нынешнего года. Скорее всего, будем общаться на сборах.
Дополнительная информация
https://iz.ru/682158/sevastian-terletckii-aleksei-fomin/tcska-prodlit-kontrakty-s-liderami
- Георгий Щенников
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Роман Бабаев
- Понтус Вернблум
- Георгий Миланов