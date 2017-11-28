"Известия": "Ахмат" хочет вернуть Жо в Россию

"Ахмат" ведет переговоры по трансферу бывшего нападающего ЦСКА Жо, сообщают "Известия". 30-летний игрок может вернуться в Россию во время зимнего трансферного окна.
Бразилец выступал за армейцев с 2006 по 2008 год. С января 2017 года он играет за "Коринтианс". Он провел за команду 33 матча, забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Жо с клубом рассчитан до 31 января 2019 года.
Дополнительная информация
https://iz.ru/675642/sevastian-terletckii/akhmat-khochet-vernut-zho-v-rossiiu
ЗЗ+
Кони может и хотят Жо, но у них с деньгами полная Жо :)
12:30
Гаттузо ДваждыТуп !!!!
даже кони не хотят назад Жо,а горцам приспичило вдруг...дуэт хотят соорудить с Жабой своей:ЖоЖа)
12:26