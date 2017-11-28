12:02 | Футбол — Трансферы

"Известия": "Ахмат" хочет вернуть Жо в Россию

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"Ахмат" ведет переговоры по трансферу бывшего нападающего ЦСКА Жо, сообщают "Известия". 30-летний игрок может вернуться в Россию во время зимнего трансферного окна.

Бразилец выступал за армейцев с 2006 по 2008 год. С января 2017 года он играет за "Коринтианс". Он провел за команду 33 матча, забил 18 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Жо с клубом рассчитан до 31 января 2019 года.

Дополнительная информация

https://iz.ru/675642/sevastian-terletckii/akhmat-khochet-vernut-zho-v-rossiiu

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЗ+

Кони может и хотят Жо, но у них с деньгами полная Жо :)

12:30

Гаттузо ДваждыТуп !!!!

даже кони не хотят назад Жо,а горцам приспичило вдруг...дуэт хотят соорудить с Жабой своей:ЖоЖа)

12:26