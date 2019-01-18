Издание As включило Смолова в топ-5 форвардов для "Реала". Вы удивлены?

Испанское издание As разместило материал с подборкой пяти нападающих, которых мог бы купить "Реал" в зимнее трансферное окно. В топ-5 форвардов для мадридцев попали Оливье Жиру ("Челси"), Радамель Фалькао ("Монако"), Бас Дост ("Спортинг"), Эмилиано Сала ("Нант") и Федор Смолов ("Локомотив").

"Российский нападающий является одним из наиболее подготовленных игроков в списке, он был лучшим бомбардиром РПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/17.

У него не очень хорошо получилось в "Локомотиве", который подписал Смолова летом у "Краснодара" за 9 миллионов евро. "Локо" вылетел из Лиги чемпионов, и, занимая пятое место в чемпионате, вряд ли попадет туда в этом году. Это означает, что клуб упустит жизненно важные доходы, которые могло бы принести выступление в Европе.



У "Локомотива" нет бюджета, чтобы соответствовать другим крупным клубам страны. Это может спровоцировать клуб на распродажу ведущих игроков. Сейчас появляются слухи о том, что один из их лучших футболистов команды, Мануэл Фернандеш, может уйти.



Смолов - очень разносторонний нападающий, который идеально вписывается в философию игры Солари. Несколько месяцев в "Реале" могли бы помочь ему восстановить свой статус основного игрока в российской сборной, который Артем Дзюба отобрал на ЧМ-2018", - говорится в материале As.

В ноябре 2017 года авторитетное испанское издание Marca, которое специализируется на информации о мадридском клубе, уже включало Смолова в число топ-целей "Реала".

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