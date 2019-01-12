Ивелин Попов опроверг информацию о переходе в "Лудогорец"

Экс-полузащитник "Спартака" Ивелин Попов прокомментировал "СЭ" информацию о возможном переходе в болгарский "Лудогорец". Ранее издание "БИЗНЕС Online" сообщило, что "Рубин"​ не смог договориться с Поповым по зарплате и что он близок к переходу в "Лудогорец", но также имеет предложения из Турции, ОАЭ и Голландии.

– "Лудогорец"? Не верьте ничему, что пишут сейчас, – сказал Попов.

При этом Ивелин отказался сообщать о том, какие предложения у него сейчас есть. 8 января он расторг контракт со "Спартаком" по обоюдному согласию и сообщил" СЭ", что примет решение о своем будущем в течение десяти дней.

В текущем сезоне Попов принял участие в 21 матче во всех турнирах, отметившись одним голом. (Игорь Новиков)

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