Иванович перейдет в "Барселону"?

Защитник "Челси" Бранислав Иванович может продолжить свою карьеру в "Барселоне", сообщает Goal. Каталонцы ведут поиски краткосрочной замены Дани Алвеса, и сербский игрок является одним из возможных вариантов. В клубе главной целью на следующий год называют продление контракта с Лионелем Месси, поэтому трансферный бюджет команды ограничен.

Иванович не входит в планы главного тренера "Челси" Антонио Конте, поэтому может согласиться на переход. В этом сезоне игрок провел 12 матчей в чемпионате Англии, но после проигрыша "Арсеналу" (0:3) в конце сентября ни разу не вышел на всю игру.