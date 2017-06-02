Итальянский эксперт утверждает: "Зенит" может купить у "Интера" Раноккиа, Брозовича и Перишича

Известный итальянский трансферный эксперт Альфредо Педулла выразил мнение, что "Зенит" этим летом может подписать ряд футболистов из "Интера". Накануне было объявлено, что главным тренером питерского клуба станет итальянец Роберто Манчини. Последний возглавлял "Интер" с 2004 по 2008 и с 2014 по 2016 год.

- Назначение Манчини в "Зенит" может привести к покупкам игроков "Интера". Два варианта: Раноккиа и Брозович, у которого есть предложение из Китая, 10 миллионов за сезон, - цитирует fcinter1908.it Педуллу. - Есть еще фантастический вариант с Перишичем, которого хочет купить "МЮ".