Итальянцы поверили в "переход" Ибрагимовича в "Зенит"

Популярный портал Football Italia опубликовал новость о том, что нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Зените". Итальянские журналисты сделали такой вывод на основании фотографии, появившейся в одной групп болельщиков сине-бело-голубых в социальной сети "Вконтакте". В качестве подтверждения ими также приводится факт того, что на днях официальный аккаунт питерского клуба в Твиттере стал подписчиком Ибрагимовича.

Недавно стало известно, что 35-летний форвард стал свободным агентом после истечения срока его контракта с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что Ибрагимович получил серьезную травму колена в середине апреля. Скорее всего, футболист сможет вернуться в строй к концу 2017 года.