Источник: "Ювентус" хочет подписать Рэмси и Иско

"Ювентус" проявляет интерес к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси и хавбеку "Реала" Иско, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что именно "Юве" - главный кандидат на Рэмси. При этом ранее была информация, что он дал согласие на переход в "Интер". Контракт футболиста с "Арсеналом" истекает в конце сезона. Также на футболиста претендует "ПСЖ".

Кроме того, "старая синьора" изучает возможность перехода Иско. Такой вариант выглядит проблематичный из-за высокой трансферной цены (80 миллионов евро) и интереса со стороны "Манчестер Сити".

27-летний валлиец в текущем сезоне провел 21 матч за "Арсенал" и забил два мяча при шести голевых передачах. 26-летний испанец в 18 матчах за "Реал" забил четыре года при одной голевой передаче.

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