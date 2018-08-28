Источник в Испании: "Спартак" и "Севилья" не могут договориться по цене за Промеса

"Севилья" и "Спартак" ведут переговоры о трансере нападающего Квинси Промеса. Красно-белые хотят получить за игрока 25 миллионов евро, сообщает EFE. Севильцы не готовы платить такую сумму и хотят снизить цену до 20 миллионов.

Ранее "СЭ" сообщал, что игроку придется пойти на снижение зарплаты в случае перехода в "Севилью".

Промес перешел в "Спартак" в 2014 году из "Твенте". Тогда СМИ сообщали, что красно-белые заплатили за игрока 10 миллионов евро. В составе команды он провел 136 матчей во всех турнирах и забил 67 мячей.