Источник: тренер сборной Украины подписал контракт со "Спартаком"

Тренер сборной Украины Рауль Рианчо переходит на работу в "Спартак", утверждает украинский журналист Константин Андриюк в Фэйсбуке. Он станет ассистентом Массимо Карреры. Испанский специалист уже подписал контракт с красно-белыми.

Рианчо до 2016 года помогал Сергею Реброву в киевском "Динамо", а с 2009 по 2014 год работал в "Рубине" под руководством Курбана Бердыева. В Казани Рианчо отвечал за физподготовку команды.