Источник: Траоре сменит ЦСКА на "Малагу"

Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды в ЦСКА, может зимой перейти в аренду в испанскую "Малагу", информирует ТАСС со ссылкой на источник. При этом сообщается, что стороны еще не договорились по условиям.

Ивуарийский форвард стал игроком ЦСКА летом, аренда рассчитана на один сезон. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 26-летний нападающий принял участие в 14 матчах и забил пять голов. Также на его счету один мяч и одна результативная передача в шести играх Лиги чемпионов.