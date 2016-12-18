21:34 | ФУТБОЛ — Трансферы

Источник: Траоре сменит ЦСКА на "Малагу"

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Нападающий "Монако" Ласина Траоре, выступающий на правах аренды в ЦСКА, может зимой перейти в аренду в испанскую "Малагу", информирует ТАСС со ссылкой на источник. При этом сообщается, что стороны еще не договорились по условиям.

Ивуарийский форвард стал игроком ЦСКА летом, аренда рассчитана на один сезон. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 26-летний нападающий принял участие в 14 матчах и забил пять голов. Также на его счету один мяч и одна результативная передача в шести играх Лиги чемпионов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3884102

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

скоро нам Селюк расскажет, что Малага это супер-клуб на пути Траоре в Барселону.

21:55

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