Источник: сумма трансфера Коутинью в "Барселону" может составить 180 миллионов евро

Журналист испанского радио Onda Sero Альфредо Мартинес сообщил о сумме трансфера полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутинью в "Барселону". Каталонцы заплатят 140 миллионов евро. Кроме того, "красные" могут получить 40 миллионов в качестве бонусов.

"Мне сказали, что сумма трансфера Коутиньо составит 140 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов", – написал Мартинес на своей странице в Твиттере.

Напомним, ранее Nike на своем сайте предложил купить футболки "Барселоны" с именем хавбека "Ливерпуля". Впоследствии публикация была удалена, а английский клуб пообещал подать на компанию в суд.