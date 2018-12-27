Источник: "Шальке" интересуется полузащитником киевского "Динамо" Цыганковым

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков вызывает интерес у "Шальке", сообщил в своем Фейсбуке журналист Кирилл Крыжановский.

Также он указал, что "Динамо" не хочет продавать игрока зимой, но готово вернуться к этому вопросу летом. Именно "Шальке" проявлял к игроку наиболее предметный интерес.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Рома" и "Бавария". 21-летний футболист в текущем сезоне провел 28 матчей за "Динамо" во всех турнирах и забил 11 мячей при восьми голевых передачах. По сообщениям в прессе, за него предлагали 20 миллионов евро.

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