Источник: "Рома" хочет приобрести хавбека сборной Украины

"Рома" хочет приобрести полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского за 12 миллионов евро, сообщает Твиттер итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Сообщается, что представители игрока и "Ромы" уже приступили к переговорам. Планируется, что сделка произойдет в зимнее трансферное окно. Действующий контракт с бельгийским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл в 31 матче за "Генк", забил 10 голов и отдал 11 голевых передач.

В сборной Украине Малиновский дебютировал в марте 2015 года. Всего провел 18 игр и забил два гола.

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