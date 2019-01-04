Источник: Ригони может продолжить карьеру в США

Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони, которые выступает на правах аренды за "Аталанту", может перебраться в MLS, сообщает Corriere di Bergamo.

Сообщается, что "Аталанта" не заинтересована в услугах 25-летнего аргентинца и ищет способ досрочно завершить аренду игрока, которая рассчитана до лета 2019 года. Контракт нападающего с "Зенитом" истекает летом 2021 года.

В текущем сезоне Ригони принял участие в 12 матчах "Аталанты" в чемпионате Италии и забил три гола.

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