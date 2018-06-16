Источник: "Рейнджерс" предложил за Катича больше, чем "Спартак"

На этой неделе шотландский "Рейнджерс" объявил о подписании контракта с защитником хорватского "Славен Белупо" Николой Катичем. Как сообщил "СЭ" источник из окружения футболиста, "Рейнджерс" предложили лучшие условия, чем "Спартак".

- Глазго заплатил за Катича 4,5 миллиона фунтов, больше, чем предлагал "Спартак". К тому же Никола был счастлив услышать, что в нем заинтересован Джеррард (главный тренер "Рейнджерс". – Прим. "СЭ"), поэтому и выбрал Шотлнадию, - сказал источник.

21-летний Катич подписал с "Рейнджерс" контракт на 4 года. В минувшем сезоне Катич провел в высшей лиге Хорватии 34 матча и забил один мяч. (Игорь НОВИКОВ)