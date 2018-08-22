Источник: Ракитич стал главной целью "ПСЖ"

"ПСЖ" хочет подписать полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, парижский клуб считает игрока ключевой фигурой, которой им не хватает, чтобы завершить формирование команды. При этом сумма отступных в его контракте - 125 миллионов евро. "ПСЖ" столько платить не готов, но хотел бы купить хорвата за меньшие деньги. Официциального предложения пока не было.

30-летний хавбек в текущем сезоне провел два матча за "Барселону". Вместе со сборной Хорватии он дошел до финала ЧМ-2018, где команда уступила сборной Франции (2:4).