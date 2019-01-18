Источник: "ПСЖ" предложил за Паредеса 35 миллионов евро

"ПСЖ" сделал официальное предложение "Зениту" о покупке хавбека Леандро Паредеса, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Позже информацию подтвердили в Sky Italia.

По информации Ди Марцио, "Челси" пока не делал "Зениту" официальных предложений о покупке 23-летнего аргентинца. По слухам, синие согласились выплатить "Зениту" требуемую за аргентинца сумму – 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне аргентинский хавбек провел 22 матча за "Зенит", забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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