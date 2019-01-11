Источник: "ПСЖ" предлагает 50 миллионов евро за Аллана

"ПСЖ" предлагает 80 миллионов евро за полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Контракт 28-летнего бразильского хавбека с неаполитанской командой действует до лета 2023 года.

Сообщается, что руководство "Наполи" не планирует расставаться с игроком дешевле, чем за 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Аллан сыграл в 24 матчах за "кампанийцев" и отдал две голевые передачи.

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