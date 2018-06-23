Источник: "Новый тренер "Фенербахче" Филлип Коку не хочет работать с Нойштедтером"

Защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер может покинуть команду. Об этом "СЭ" рассказал источник в стамбульском клубе. Ранее турецкий портал Fotomac сообщил, что основными претендентами на 30-летнего игрока являются "Спартак" и "Зенит".

– Новым президентом "Фенербахче" стал Али Коч, он пригласил Филлипа Коку​ на пост главного тренера команды. Коку не хочет работать с Нойштедтером. Однако пока неизвестно, может ли Роман перейти в "Спартак" или "Зенит", – рассказал источник.

В минувшем сезоне Нойштедтер провел 32 матча в чемпионате Турции, на его счету 3 гола. Срок его контракта с "Фенербахче" истекает летом 2019 года.

Филлип Коку накануне покинул пост главного тренера ПСВ, с которым взял три чемпионских титула, один кубок и два Суперкубка Голландии. В "Фенербахче" 47-летний голландец заменит Айкута Коджамана. (Игорь НОВИКОВ)