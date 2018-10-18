Источник: Неймар хочет уйти из "ПСЖ", чтобы не быть в тени Мбаппе

Нападающий "ПСЖ" Неймар хочет покинуть Париж. Об этом в интервью бразильскому Esporte Interativo рассказал журналист Марсело Бехлер, которым первым рассказал о том, что Неймар переходит из "Барселоны" в "ПСЖ".

По словам Бехлера, Неймар недоволен перспективами парижан в Лиге чемпионов, а также уровнем чемпионата Франции. Также бразильца смущает, что он оказывается в тени Кильяна Мбаппе, хотя переходил в "ПСЖ" в статусе главной звезды. Воспользоваться желанием Неймара уйти из "ПСЖ" могут "Реал" и "Барселона".