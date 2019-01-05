Источник: "Монако" уже договорился с Фабрегасом и Пепе

Защитник Пепе и полузащитник Сеск Фабрегас в ближайшее время пополнят "Монако", сообщает известный журналист Джанлука ди Марцио на своем сайте. Оба футболиста уже достигли договоренности с клубом. Ранее в СМИ появилась информация, что Фабрегас проведет сегодня последний матч в составе "Челси", в 1/32 финала Кубка Англии против "Ноттингем Форест".

Пепе на данный момент остается свободным агентом после ухода из "Бешикташа" в декабре прошлого года.

"Монако", цвета которого защищает россиянин Александр Головин, занимает предпоследнее место в чемпионате Франции после 18 туров.