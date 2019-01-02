Источник: "Краснодар" не отпустил Каборе в "Бешикташ"

"Краснодар" отказался вести с "Бешикташем" переговоры по переходу полузащитника Шарля Каборе​ в стамбульский клуб этой зимой. Тем не менее, действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона.

– У "Краснодара" хорошие шансы на медали в нынешнем сезоне и глупо было бы сейчас продавать одного из важнейших игроков, – рассказал "Известиям" источник, знакомый с ситуацией. – Тем более, речь не идет о каком-то очень щедром предложении со стороны "Бешикташа". У Каборе уже через полгода закончится контракт, и никто сейчас не будет платить за него больших денег. При этом, его нынешний клуб пока так и не предложил ему новое соглашение.