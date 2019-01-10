Источник: Ивелин Попов может перейти в "Динамо", "Ростов" или клуб ОАЭ

Капитан сборной Болгарии Ивелин Попов может продолжить карьеру в Азии. Как утверждает твиттер sportinside2013, хавбеком, расторгшим контракт со "Спартаком" интересуется клуб из ОАЭ.

Трансфер состоится, если Попов в ближайшее время не договорится о контракте с "Динамо" или "Ростовом".

Ивелин Попов выступал в составе "Спартака" с 2012 года (с перерывом на аренду в "Рубин" во второй половине прошлого сезона). В нынешнем сезоне на его счету 21 матч и 1 гол во всех турнирах.