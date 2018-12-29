Источник: Гулиев в ближайшее время вернется из "Ростова" в "Спартак"

В самое ближайшее время "Спартак" объявит о переходе полузащитника Аяза Гулиева из "Ростова", утверждает Твиттер sportinside2013. Игрок уже согласовал с красно-белыми клубом условия личного контракта. Трансфер обойдется "Спартаку" в 60 миллионов рублей.

По информации "СЭ", пока переход документально не оформлен.

Гулиев – воспитанник "Спартака", однако за первую команду не провел ни одного матча. Он защищал цвета "Спартака-2" в ПФЛ и ФНЛ, а также уходил в аренду в "Анжи". В "Ростове" он выступает с начала 2018 года.

В текущем сезоне на счету Гулиева 14 матчей, 1 гол и 2 передачи в чемпионате России и одна игра в Кубке страны.