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Источник: Головин станет первым новичком "Челси" этим летом


Полузащитник ЦСКА Александр Головин этим летом перейдет в "Челси" и станет первым новичком лондонского клуба, утверждает на своей странице в твиттере журналист Goal Низар Кинселла. Ранее стало известно, что "Ювентус" вышел из борьбы за игрока, так как "синие" предложили за 22-летнего россиянина 23 миллиона евро, а туринцы не готовы заплатить более 20 миллионов евро.

Также в СМИ появлялись данные об интересе к россиянину со стороны "Арсенала" и "Барселоны". Ожидается, что скауты испанского клуба будут наблюдать за игрой потенциального новичка во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

На чемпионате мира-2018 Головин провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой из них один гол, а также отдав две голевые и одну предголевую передачу.

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