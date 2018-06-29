Источник: Головин станет первым новичком "Челси" этим летом

Полузащитник ЦСКА Александр Головин этим летом перейдет в "Челси" и станет первым новичком лондонского клуба, утверждает на своей странице в твиттере журналист Goal Низар Кинселла. Ранее стало известно, что "Ювентус" вышел из борьбы за игрока, так как "синие" предложили за 22-летнего россиянина 23 миллиона евро, а туринцы не готовы заплатить более 20 миллионов евро.

Chelsea are in pole position. Juventus appear to be the back up option, they seem to have come in quickly with Juve in talks for weeks. CSKA been impressed with #CFC's approach – Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 28 июня 2018 г.

Также в СМИ появлялись данные об интересе к россиянину со стороны "Арсенала" и "Барселоны". Ожидается, что скауты испанского клуба будут наблюдать за игрой потенциального новичка во время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании.

Полузащитник выступает за ЦСКА с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл за армейцев 43 матча, забив 7 мячей и сделав 7 голевых передач. Головин был назван лучшим игроком ЦСКА в сезоне-2017/18, опередив в этом споре вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Понтуса Вернблума.

На чемпионате мира-2018 Головин провел в составе сборной России матчи против Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1), забив в первой из них один гол, а также отдав две голевые и одну предголевую передачу.

Таблица переходов РФПЛ //

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