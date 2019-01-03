Источник: "Фулхэм", "Уотфорд" и "Вест Хэм" интересуются Дефрелем

Три клуба английской премьер-лиги хотят подписать французского нападающего Грегуара Дефреля, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Футболист выступает за "Сампдорию" на правах аренды до конца сезона, его контракт принадлежит "Роме".

Сообщается, что футболистом интересуются "Фулхэм", "Уотфорд" и "Вест Хэм". 27-летний француз в текущем сезоне провел 20 матчей за "Сампдорию" и забил семь мячей при одной голевой передаче.

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