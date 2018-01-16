Источник: "Эмелек" хочет вернуть Нобоа

Полузащитник Кристиан Нобоа может покинуть "Зенит" в зимнее трансферное окно, сообщает Studio Futbol со ссылкой на Radio Caravana. Претендент на эквадорца - "Эмелек", воспитанником которого он является.

В клубе отметили, что вернуть 32-летнего футболиста будет непросто. За "Эмелек" он выступал с 2000 по 2006 год, после чего перебрался в "Рубин". За "Зенит" Нобоа играет с 2017 года и провел всего 9 матчей в составе команды в этом сезоне, отдав 5 результативных передач. Также в России он играл за московское "Динамо" и "Ростов". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,25 миллиона евро.