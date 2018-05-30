17:33 | Футбол — Трансферы

Источник: экс-игрок "Мордовии" Ле Таллек может перейти из "Црвены Звезды" в "Спартак"

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Полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек летом может перейти в "Спартак", сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в своем Твиттере. По его информации, красно-белые - главные претенденты на приобретение хавбека, также им интересуется "Динамо" из Загреба.

Ле Таллек до перехода в "Црвену Звезду" защищал цвета "Мордовии" с 2014 по 2015 год. Также в его карьере были "Ренн", "Боруссия" из Дортмунда, "Нант" и "Говерла". С "Црвеной Звездой" Ле Таллек выиграл два чемпионата Сербии.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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bvb1987

селекция мясных прекрасна)

18:39

Buldozer46

Петкович отдыхает

18:19

Millwall82

Достойное усиление на 2 матча в ЛЧ.

17:58

Alukard1349

Один дятел где то пёрнет а журналюгам только повод дай и разнесут везде

17:55

Bred38

Потрясающее усиление ))))))) Дно пробито...

17:53

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