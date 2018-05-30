Источник: экс-игрок "Мордовии" Ле Таллек может перейти из "Црвены Звезды" в "Спартак"

Полузащитник "Црвены Звезды" Дамьен Ле Таллек летом может перейти в "Спартак", сообщает журналист Мохамед Тубаш-Тер в своем Твиттере. По его информации, красно-белые - главные претенденты на приобретение хавбека, также им интересуется "Динамо" из Загреба.
Ле Таллек до перехода в "Црвену Звезду" защищал цвета "Мордовии" с 2014 по 2015 год. Также в его карьере были "Ренн", "Боруссия" из Дортмунда, "Нант" и "Говерла". С "Црвеной Звездой" Ле Таллек выиграл два чемпионата Сербии.
bvb1987
селекция мясных прекрасна)
18:39
Buldozer46
Петкович отдыхает
18:19
Millwall82
Достойное усиление на 2 матча в ЛЧ.
17:58
Alukard1349
Один дятел где то пёрнет а журналюгам только повод дай и разнесут везде
17:55
Bred38
Потрясающее усиление ))))))) Дно пробито...
17:53