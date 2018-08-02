Источник: Экс-форвард ЦСКА Муса перейдет в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса станет игроком клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Арабский клуб заплатит за трансфер 25-летнего нигерийца 14,8 миллионов фунтов стерлингов.

- Завтра Муса прибудет в Саудовскую Аравию, - сказал агент игрока в интервью Own Goal Nigeria. - Вчера была согласована сумма трансфера. Это предложение было слишком хорошим, чтобы отказываться от него. "Аль-Наср" получит игрока в самом расцвете сил. Муса был одним из ключевых игроков ЦСКА, выступая за этот клуб на правах аренды в прошлом сезоне.

Сообщается, что Муса будет выступать за "Аль-Наср" под седьмым номером.

Отметим, что в прошлом сезоне в "Лестере" Муса не играл и был переведен в резервную команду, а в ЦСКА провел на правах аренды десять матчей, забив шесть мячей.