Источник: "Динамо" готово было отдать "Зениту" Хачериди за 8 миллионов евро

Украинский журналисть Игорь Бурбас сообщил, что "Зенит" и киевское "Динамо" действительно вели переговоры по трансферу защитника Евгения Хачериди. По его словам, питерцы предложили за украинца 4 миллиона евро, а киевляне были согласны отдать его за 8 миллионов. Позже сам Хачериди заявил, что не получал официального предложения их России.

– Искать утечку информации из "Динамо" в данном случае не стоит, - приводит "Футбол 24" слова Бурбаса. - Источник у меня со стороны "Зенита". Выдавать его не буду. Скажу лишь, что проживает в Западной Европе, ему поручено подыскивать команде Луческу центрбека. Но в какой-то момент из Питера поступила команда взять паузу. Причину не объяснили. Но он прощупал, что идут переговоры по Хачериди. Понятно, что публично информация найдёт свое подтверждение, если лишь эти переговоры увенчаются успехом. В любом другом случае – никто и никогда о них и не узнает. Переговорный процесс всегда покрыт тайной.

Хочу со своей стороны донести, что переговорный процесс ни одна сторона никогда не подтверждает. Поэтому подтвердить информацию официально дело непростое. Меня изначально удивило, что "Зенит" предлагает небольшие как для уровня Хачериди 4 миллиона. Аргумент был следующий – игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Сайт Transfermarkt лишь подтвердил, там указан полугодичный срок.

Как позже стало известно от моего источника, "Динамо" просило 10 миллионов, однако "Зенит" это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге, "Динамо" согласно было отдать игрока за 8 миллионов. Был разговор у меня и сегодня с другим человеком, приближенным к штабу Луческу. Он лишь подтвердил: Луческу хотел видеть Хачериди ещё в "Шахтере". Так что пазл все больше сходится.

Конечно, "Зениту" следовало бы изначально спросить мнение самого Хачериди. Возможно, питерцы сразу бы получили от ворот поворот. И не было бы смысла торговаться.