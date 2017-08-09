Исмаэл стал игроком "Ахмата"

Полузащитник Исмаэл перешел в "Ахмат", сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 22-летним игроком рассчитан на четыре года.

С 2013 года Исмаэл выступал за шведский "Кальмар". За это время он провел во всех клубных турнирах 114 матчей, забив 6 голов и отдав 13 результативных передач. Ранее сообщалось, что сумма трансфера хавбека близка к одному миллиону евро.