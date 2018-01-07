Интересующийся Смоловым "Бешикташ" может переключиться на Жиру

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру во время зимнего трансферного окна может стать игроком "Бешикташа". По информации BeIN Sport, стамбульцы рассматривают 31-летнего француза в качестве замены Дженку Тосуну, который стал игроком "Эвертона".
Ранее сообщалось о том, что "Бешикташ" хочет приобрести нападающего "Краснодара" Федора Смолова. Вчера россиянин данную информацию подтвердил.
В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей во всех клубных турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.