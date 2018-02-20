Интерес к Фреду проявляли клубы из Манчестера, но не смогли договориться с "Шахтером" по цене

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин сообщил, что в зимнее трансферное окно в клуб поступило два предложения от "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" по бразильскому полузащитнику Фреду. Украинскую сторону не устроила сумма, которую предлагали за игрока.

- Интерес проявляют два клуба из Манчестера, - приводит footballua.tv слова Палкина. - Там были переговоры, но мы не договорились по цене. Фред повел себя очень высокопрофессионально, учитывая интерес таких клубов. Надо отдать ему должное, остаться в "Шахтере" с его стороны - по-мужски. Я думаю, будущее Фреда будет великим.

Ранее сообщалось, что "Сити" был готов выложить 50 миллионов фунтов стерлингов за Фреда. В этом сезоне бразилец забил два мяча и сделал две голевые передачи в 16 играх чемпионата Украины.