03:20 | Футбол — Трансферы

"Интер" заплатит за форварда "Расинга" 33 миллиона долларов

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Президент "Расинга" Виктор Бланко сообщил, что нападающий Лаутаро Мартинес в ближайшее время присоединится к "Интеру". Данный трансфер может стать историческим и рекордным для аргентинского футбола.

- Когда мы договоримся по трансферу, то "Расинг" получит, вероятно, более 33 миллионов долларов, – цитирует FOX Sports Бланко. - Мы ведем переговоры о проценте, который получим после последующей продаже игрока. Нам будет это выгодно, так как "Интер" пропишет в контракте сумму отступных в размере не менее 110 миллионов евро.

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баламошка

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