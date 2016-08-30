05:39 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Интер" согласился продать Брозовича в "Челси

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"Интер" принял предложение "Челси" о переходе полузащитника Марсело Брозовича в лондонский клуб, сообщает Goal. По информации источника, миланский клуб получит за трансфер хавбека 25 миллионов евро, однако лондонцам еще предстоит согласовать с футболистом условия личного контракта. Отмечается, что Брозович требует серьезного повышения зарплаты.

В прошлом сезоне Брозович сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 5 голевых передач. На чемпионате Европы-2016 он принял участие в 3 встречах и сделал 1 голевую передачу.

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