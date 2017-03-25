14:23 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Интер" продаст Перишича в "Манчестер Юнайтед" только за 35-40 миллионов евро

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Полузащитник "Интера" и сборной Хорватии Иван Перишич будет продан в "Манчестер Юнайтед" только за 35-40 миллионов евро, утверждает Goal.com. Вчера главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью посетил домашний матч хорватской команды в отборочном турнире чемпионата мира-2018 против Украины (1:0), чтобы последить за игрой Перишича, а также пообщаться с ним.

Руководители итальянского клуба готовы рассмотреть вариант с продажей 28-летнего игрока, но только за 35-40 миллионов евро. Отмечается, что помимо "Манчестер Юнайтед" на хорвата претендуют и другие топ-клубы чемпионата Англии.

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