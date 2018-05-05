"Интер" приобрел за 25 миллионов евро 20-летнего нападающего

Нападающий "Расинга" Лаутаро Мартинес летом присоединится к "Интеру", о чем объявил президент аргентинского клуба Виктор Бланко. Сумма трансфера была согласована еще несколько недель назад и составит 25 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи. В этом сезоне 20-летний аргентинец забил 15 голов и сделал 5 голевых передач в 22 матчах.

– Игрок уже продан "Интеру", документы уже подписаны, – цитирует Football Italia Бланко. – Я не хочу создавать ложные ожидания у наших болельщиков. Мы отправимся в Италию, чтобы договориться об аренде до декабря.