"Интер" предлагал контракт Кришито

Калудио Паскулин, агент бывшего защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщил, что у игрока было предложение из "Интера". Ранее футболист подписал восьмилетний контракт с "Дженоа". 5 лет он проведет в клубе в качестве игрока, еще 3 - в качестве менеджера.

- Кришито очень хотел переехать в Геную. Интерес к нему был со стороны очень больших клубов. Даже Спаллетти хотел его в "Интер", - приводит Football Italia слова Кришито.