22:39 | Футбол — Трансферы

"Интер" предлагал контракт Кришито

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Калудио Паскулин, агент бывшего защитника "Зенита" Доменико Кришито, сообщил, что у игрока было предложение из "Интера". Ранее футболист подписал восьмилетний контракт с "Дженоа". 5 лет он проведет в клубе в качестве игрока, еще 3 - в качестве менеджера.

- Кришито очень хотел переехать в Геную. Интерес к нему был со стороны очень больших клубов. Даже Спаллетти хотел его в "Интер", - приводит Football Italia слова Кришито.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SergeyKa

"- Кришито очень хотел переехать в Геную. Даже Спаллетти хотел его в "Интер", - приводит Football Italia слова Кришито" © ============================================================================================================== С каких пор Кришито говорит о себе в третьем лице? О_о

22:46

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