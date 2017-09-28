"Интер" попробует увести у "Баварии" Горецку

"Интер" заинтересован в приобретении полузащитника "Шальке" Леона Горецки, сообщает Football Italia. Соглашение 22-летнего футболиста с клубом истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что Горецка уже дал согласие "Баварии" на переход в 2018 году.

Однако "Интер" сделает попытку приглашения футболиста в свой клуб. Отмечается, что она может увенчаться успехом, если Карло Анчелотти уйдет из "Баварии".

В прошлом сезоне Горецка провел 41 матч в клубных турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. В чемпионате-2017/18 он забил один мяч в шести играх.